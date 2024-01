Margot Robbie | Miriam Leone e Gal Gadot le più desiderate del 2024

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È—protagonista del film Barbie— prima tra le donne piùnel nostro ranking di quest’anno: l’attrice australiana già nel 2013 aveva ricevuto l’attenzione internazionale per il suo ruolo nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese“ sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ogni anno stila la classifica delle donne piùdagli italiani. Al secondo posto non poteva mancare una nostra connazionale: la splendida attrice cataneseche —in un’inedita versione bionda— abbiamo visto recentemente come Eva Kant, tra i protagonisti di Diabolik. Già Miss Italia 2008, l’attrice si conferma così come una ...