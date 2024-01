Marcos Leonardo | un demonio al Benfica | che impatto!

(Di sabato 20 gennaio 2024)è arrivato dal Santos in questa sessione di mercato ale ha avuto un impatto importante sulle Aquileè arrivato dal Santos in questa sessione di mercato ale ha avuto un impatto importante sulle Aquile. Dopo aver osservato i compagni dalla panchina nella prima gara ufficiale, è sceso in campo nelle altre due: Rio Ave e Boavista. Inutile dire che nelle due presenze sin qui abbia segnato 2 gol e un’intesa particolare con Angel Di Maria. Angel(i) e (il) demoni(o) Marcus: ilha trovato la sua coppia d’oro.

Già dalla scorsa estate Marcos Leonardo sembrava essere destinato ad indossare la maglia della Roma. Dopo una trattativa a lungo portata avanti da Tiago Pinto, l'attaccante brasiliano è sfumato del ... Marcos Leonardo è stato rincorso per tutto il mese di agosto dalla Roma, ma alla fine il brasiliano non è arrivato alla corte di Mourinho. L'ormai ex Santos si è trasferito al Benfica