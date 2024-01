Marcos Leonardo | beffaCapitale Corteggiato da Lazio e Roma | al Benfica dispensa già magie

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pioggia sul bagnato. E se sul selciato cade qualche lacrima dettata dal rimpianto, è anche peggio. Una settimana a tinte scure per lene, in considerazione del momento difficile attraversato dalla(orfana di Mourinho) e per unache è stata estromessa dalla Supercoppa italiana, uno...

è arrivato dal Santos in questa sessione di mercato al Benfica e ha avuto un impatto importante sulle Aquileè arrivato dal Santos in questa sessione di mercato al ...è stato rincorso per tutto il mese di agosto dalla Roma, ma alla fine il brasiliano non è arrivato alla corte di Mourinho. L'ormai ex Santos si è trasferito al Benfica e ieri ha ...Marcos Leonardo è arrivato dal Santos in questa sessione di mercato al Benfica e ha avuto un impatto importante sulle Aquile Marcos Leonardo è arrivato dal Santos in questa sessione di mercato al ...Già dalla scorsa estate Marcos Leonardo sembrava essere destinato ad indossare la maglia della Roma. Dopo una trattativa a lungo portata avanti da Tiago Pinto, l’attaccante brasiliano è sfumato del ...