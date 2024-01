Mara Venier | primo tatuaggio a 73 anni | Convinta da mio nipote Le foto e il significato

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà con la diciottesima puntata il 14 gennaio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai ... (velvetmag)

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi , 14 gennaio 2024 Torna oggi , 14 gennaio 2024 , Domenica In, la trasmissione della ... (tpi)

Salta l'ospitata di Dino a Domenica In. La puntata del 14 gennaio, nella prima parte dedicata ai Festival di Sanremo degli anni passati, non vedrà ... (liberoquotidiano)

Ogni tanto una bella fuga romantica ci vuole:e il suo Nicola Carraro si stanno godendo una gita fuori pronta a bordo di un jet privato. La conduttrice ha voluto mostrare a tutti la sua mini vacanza d'amore.sorridente - ...Sarà trasmessa dall'Ariston la speciale puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2024 .condurrà una delle più attese puntate del seguitissimo programma di Rai 1 direttamente dal luogo in cui si svolgerà il settantaquattresimo Festival della Canzone Italiana. Un appuntamento ...Domenica In, ecco gli ospiti e le interviste che animeranno il pomeriggio di Rai Uno condotto da Mara Venier. Scopri tutti i dettagli.Il momento di tornare in tv, però, non è ancora arrivato sebbene abbia già fatto una grande eccezione per Mara Venier alla quale ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio e sulla malattia ...