Mara Venier | il tautaggio a 73 anni per il nipote | il significato dolcissimo

(Di sabato 20 gennaio 2024)è la regina della domenica televisiva di Rai Uno. La conduttrice tv, infatti, conduce con grande successo Domenica In, intrattenendo i telespettatori con la simpatia e la professionalità che la contraddistingue. Malgrado il riscontro positivo, l’amata presentatrice tv potrebbe lasciare il timone del programma domenicale, alla fine della stagione attuale. La scelta dideriverebbe dalla sua volontà di passare più tempo con il marito e con il resto della sua famiglia, tra cui gli amati nipoti. Proprio per uno di loro, Giulio,ha di recente fatto un gesto davvero importante. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato di essersi fatta un tatuaggio con il, il tatuaggio della ...

La conduttrice ha realizzato un tatuaggio di coppia insieme al nipote Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini. Su Instagram il video registrato direttamente nello studio del tatuatore. Mara Venier, la conduttrice di Domenica in, ha condiviso con i suoi fan un momento unico fra nonna e nipote. Mara Venier si tatua a 73 anni. «Solo mio nipote poteva convincermi... nonna rock. Una nonna pazza». Con un video la conduttrice di Domenica In si mostra su Instagram durante la seduta. Primo tatuaggio per Mara Venier che mostra il video sui social: una dolce scelta per una nonna rock. Tanti i messaggi di affetto per la conduttrice.