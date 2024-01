Manovra | Ue con Dombrovskis bacchetta Meloni

Leggi su quifinanza

(Di sabato 20 gennaio 2024) Parole come quelle di Valdis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, non potevano che scatenare un caso politico. Ospite di Sky TG24, ha spiegato come il piano di Bilancio 2024 italiano non rispetti le raccomandazioni del Consiglio europeo. Di fatto, ha sottolineato, la Commissione europea ha svolto un’analisi approfondita delle Manovre di tutti i Paesi membri. Uno sguardo a ciò che sarà il 2024 sotto l’aspetto economico per l’Ue, dunque. L’Italia non è la sola ad aver subito un giudizio negativo, conche ha ribadito: “Abbiamo chiesto al governo italiano di dare il via a delle azioni, così da rimettersi in linea con le nostre raccomandazioni”. L’avvertimento dell’Europa Ladel governo di Giorgianon convince, dunque, per quanto Valdis...