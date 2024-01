Manila Nazzaro si sposa | La proposta dopo due mesi Così hanno reagito i miei figli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ladi nozze è arrivata appena dueil primo incontro. Stefano Oradei, 40 anni, non ha perso tempo e ha chiesto la mano di, 46, una sera a Roma. L'audacia è stata premiata dalla showgirl, che ha detto sì. A raccontarlo è direttamente la coppia nell'ultima puntata...

Manila Nazzaro , ospite della puntata di Verissimo, racconta a Silvia Toffanin il suo nuovo amore. Con lei in studio c’è il nuovo compagnoe futuro ... (metropolitanmagazine)

In studioe Stefano Oradei sveleranno i preparativi delle loro prossime nozze e direttamente da alla soap turca Terra Amara la storia d'amore tra i personaggi Cetin e Gulten, ...e Stefano Oradei hanno annunciato il loro matrimonio che si terrà a maggio 2024 a Roma. La coppia, insieme da circa un anno, ha deciso di coronare il loro amore con una cerimonia intima ...Manila Nazzaro e Stefano Oradei annunciano a Verissimo il loro matrimonio: dalla romantica proposta, ai piani per le nozze in primavera. Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto ...A Verissimo Manila Nazzaro e Stefano Oradei svelano la data esatta del matrimonio, i testimoni e quando c'è stata la proposta ...