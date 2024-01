Mangala-Napoli | Sky nuovi contatti | Proposta una nuova formula

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilinsiste perdel Nottingham Forest,intensificati nelle ultime ore edi prestito con obbligo di riscatto. Ilnon molla la presa su Orel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbero intensificati itra il club azzurro ed il Nottingham Forest per il centrocampista belga. Gli azzurri avrebbero presentato unasulla base del prestito con diritto di riscatto, inserendo però l’obbligo di un indennizzo economico in caso di mancato riscatto al termine della stagione. Si lavora anche sull’ingaggio che il giocatore percepirebbe a. “Gli azzurri hanno presentato un’offerta sul salario al centrocampista nel caso in cui fosse ...

Clamoroso retroscena di Venerato: Lindstrom può lasciare il Napoli già a gennaio, non ha spazio. Pronto Ngonge al suo posto, ma è asta. Per la ... (napolipiu)

Lo scorso anno si parlava del centrocampo del Napoli come un punto di forza eccezionale, elemento fondamentale per la conquista dello scudetto.... (calciomercato)

I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore ilavrebbe intensificato i contatti per Oreldel Nottingham Forest. Il centrocampista era ...Mercato, proseguono i contatti Ecco cosa scrive l'esperto mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito ufficiale: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...La dirigenza azzurra, in tal senso, ha mantenuto vivi i contatti per Orel Mangala del Nottingham Forrest ... c'è ancora distanza tra la proposta del Napoli e le aspettative del giocatore. Sul versante ...Dopo Traore, Ngonge e Popovic, il Napoli continua a lavorare al mercato in entrata. Il club di De Laurentiis ha mantenuto contatti anche nelle ultime ore per Orel Mangala del Nottingham Forrest.