Mangala | il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto Di Marzio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilsta cercando di chiudere un altro acquisto in questo mercato di gennaio dopo Traorè (in), Ngonge e Popovic. Il nome caldo è quello di Orieldel Nottingham Forest., gli azzurri propongono percondi(Di) Il giornalista riporta che: gli azzurri hanno presentato un’offerta sul salario al centrocampista nel caso in cui fosse esercitato il, ma c’è ancora distanza tra la proposta dele le aspettative del giocatore. In quanto alla formula del trasferimento, illavora alcondie in caso di mancato ...

Clamoroso retroscena di Venerato: Lindstrom può lasciare il Napoli già a gennaio, non ha spazio. Pronto Ngonge al suo posto, ma è asta. Per la ... (napolipiu)

Lo scorso anno si parlava del centrocampo del Napoli come un punto di forza eccezionale, elemento fondamentale per la conquista dello scudetto.... (calciomercato)

Ilcontinua a lavorare per regalare nuovi rinforzi a Walter Mazzarri: il nome caldo al momento è quello di Orel, centrocampista del Nottingham Forest. Tra le parti sono in corso dei ...commentsIl Napoli continua a lavorare per regalare nuovi rinforzi a Walter Mazzarri: il nome caldo al momento è quello di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest. Tra le parti sono in corso dei ...La dirigenza azzurra, in tal senso, ha mantenuto vivi i contatti per Orel Mangala del Nottingham Forrest ... c'è ancora distanza tra la proposta del Napoli e le aspettative del giocatore. Sul versante ...