Maltempo | -20° in alto Adige | neve in Basilicata

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - Da Bolzano all'Appenino Lucano, l'Italia sferzata dalcon temperature rigide, lache ha fato la sua comparsa anche a quote basse e molte scuole chiuse per i disagi del gelo. Inla colonnina di mercurio nei centri abitati di Sesto Pusteria e Monguelfo questa mattina fa segnare -21 gradi. Molto freddo anche a Brunico, la città più importante della Val Pusteria, dove si registrano -18 gradi e a San Giacomo di Vizze con -20. Tutte le stazioni di rilevamento della temperatura dislocate sul territorioatesino fanno segnare valori preceduti da segno negativo. Merano è la località più 'calda' con -0.6. A Bolzano, -3 gradi, a Bressanone, -8, a Vipiteno si sfiorano i -15. A Molini di Tures si registrano -19 gradi, ad Anterselva dove è corso la Coppa del mondo di biathlon, -15. ...

