Malia Obama debutta al Sundance Film Festival con il cortometraggio The Heart

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il, uno dei più importanti eventi dedicati al cinema indipendente che si svolte ogni anni nel mese di gennaio in Utah (Stati Uniti), ha ospitato il debutto di, figlia dell’ex presidente, con il suo primo, intitolato The, abituata fin da piccola ai riflettori, ha sfilato senza problemi sul red carpet e ha posato davanti al Prospector Square Theatre di Park City prima dello screening del, nei cui titoli di coda viene citata comeAnn, dato che Ann è il suo secondo nome di battesimo. La regista definisce il suo stesso lavoro come “una piccola storia strana, una specie di favola, su un uomo che piange la scomparsa della madre dopo che lei gli ha ...

, la primogenita di Barack e Michelle, ha fatto il suo debutto da regista al Festival di Sundance dove ha presentato il 18 gennaio il suo primo film, un corto intitolato The Heart . ...Interessata al cinema fin da quando frequentava la Sidwell Friends School di Washington,aveva fatto stage di alto profilo, partecipando a produzioni come "Girls" di Lena Dunham per la ...Malia Obama, 25 anni, primogenita di Barack e Michelle Obama, ha debuttato da regista al festival di Sundance con ...Malia Obama, la primogenita di Barack e Michelle Obama, ha fatto il suo debutto da regista al festival di Sundance dove ha presentato il suo primo film, un corto intitolato The Heart. La ex First ...