Malfunzionamento della Piattaforma Contratti Pubblici | ANP e ALI scrivono ad Anac | “Enormi criticità | scuole afflitte da carenze di organico”

... ha esposto il problema su Facebook, evidenziando che la causa diretta è unnel ... con molti che segnalano situazioni analoghe in altre scuolecittà. Da gennaio 2024, la ...... è atterrato in sicurezza nella tarda serata di giovedì 'dopo aver riscontrato un... Le azioniBoeing hanno subito un colpo all'inizio del mese, con l'avvio da parteFAA di ...Un passeggero della SpiceJet è rimasto intrappolato nel bagno dell'aereo. L'uomo ha dovuto affrontare una situazione orribile mentre andava in bagno. Secondo l'Indian Express, ...La storia del passeggero che è rimasto bloccato nella toilette dell'aereo per tutta la durata del suo volo (un'ora e quarantacinque minuti) da Mumbai a Bangalore, in India, ha fatto ...