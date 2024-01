Madonna denunciata dai fan VIDEO

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024è statada due fan per aver fatto partire il concerto con due ore di ritardo. L’inizio del live del 13 dicembre a New York era previsto per le 20:30, ma la cantante ha fatto il suo ingresso sul palco solo alle 22:30. Lo slittamento ha causato disagi agli spettatori che si sono ritrovati, dopo lo show, con “trasporti pubblici limitati, condivisione limitata dei viaggi e/o aumento dei costi di trasporto pubblico e privato”. Per questo si sono rivolti al tribunale federale di Brooklyn, e ora la cantante rischia la class action. La denuncia dopo il concerto a New York A citare in giudiziosono Michael Fellows e Jonathan Hadden, che hanno acquistato il biglietto per la tappa Barclays Center del “Celebration Tour” del 13 dicembre. Lo slittamento dell’inizio ...

Leggi Ancheattacca il conduttore Andy Cohen al suo concerto: 'Smettila di parlare male di me' I precedenti Denunce di questo tipo non sono nuove per. Nel 2019, durante il tour Madame X, la cantante era stata citata in giudizio per aver iniziato uno show in ritardo.