Londra | neonata abbandonata al gelo in una busta della spesa | salvata da un passante

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lo scorso giovedì 18 gennaio, nella zona est di, e precisamente nel quartiere di Newham, unaè statain strada, al. Era in una, avvolta in un asciugamano. Unche stava portando a spasso il cane l’ha trovata intorno alle 21:15 e tenuta al caldo fino all’arrivo dei paramedici. La polizia ha fatto sapere che la bimba sta bene. Lo riporta la Bbc. Venerdì pomeriggio, durante una conferenza stampa, la polizia ha comunicato che il personale dell’ospedale in cui è stata portata la bimba le ha dato un nome temporaneo: Elsa. “Crediamo che avesse meno di un’ora quando è stata trovata. Non sappiamo da quanto tempo fosse stata”, ha detto il sovrintendente capo Simon Crick. La ...

