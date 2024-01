L’omicidio del sindacalista Guido Rossa | 45 anni dopo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il 24 gennaio del 1979 le Brigate Rosse uccidevano un operaio iscritto al Partito comunista e dirigente sindacale della Cgil.lavorava all’Italsider di Genova dal 1960 e per circa ottoaveva ricoperto il ruolo di membro del consiglio di fabbrica, l’antenato delle odierne rappresentanze sindacali. Nell’ottobre del 1978, pochi mesiil ritrovamento del corpo di Aldo Moro,e altri sindacalisti notarono che un operaio dell’Italsider, Francesco Berardi, distribuiva volantini delle Brigate Rosse in azienda. Con un coraggio che oggi non si riesce nemmeno a immaginare, decisero di procedere con la denuncia del collega.aver riferito i fatti ai carabinieri, i sindacalisti dell’Italsider vennero invitati a firmare congiuntamente la dichiarazione per diluire le ...