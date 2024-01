L' olivo sarà il simbolo del G7 italiano | ma da noi questa nobile pianta se la passa male

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dunque, l’Italia per la presidenza italiana del G7 ha scelto il suo logo: undi pace, di storia e di tradizione che esprime la forza e il raccordo tra tutti i territori del nostro paese. Bene, cioè? Cioè l’. Perfetto. Lagia è dalla nostra parte perché è estesa a tutto il Mediterraneo. Non c’è un momento della storia di questo mare che non si intrecci con l’. Citazioni ovunque. Per il popolo ebraico fu Dio a donare al figlio di Adamo, prossimo alla morte, tre semi, il figlio li pose tra le labbra del padre e, una volta sepolto Adamo sul monte Tabor, dai semi germogliarono tre piante, cedro, cipresso e– per non parlare del cristianesimo così pieno di olivi: Gesù passò la sua ultima notte nell’orto di Getsemani sotto la chioma di piante di. Per i ...