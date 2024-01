L’OFB in concerto con una flautista internazionale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna straordinaria solista ospite dell’Orchestra Filarmonica di Benevento per la stagione concertistica 2024, decennale della fondazione della compagine sannita. Sarà, infatti, laSilvia Careddu, primo flauto dell’Orchestre National de France di Parigi, ad eseguire,domenica 21 gennaio 2024, alle ore 19.00, presso il Teatro comunale «Vittorio Emmanuele» di Benevento, ilper flauto e orchestra in re maggiore op. 283 del compositore Carl Reinecke (1824-1910).Pagina di rara bellezza – che vede protagonista assoluto il flauto solista – è stato composta nel 1908 ed è stato l’ultimo lavoro dell’autore prima della sua morte, eseguito per la prima volta il 15 marzo 1909 a Lipsia dalMaximilian Schwedler al quale era stato dedicato. Sul podio delil Maestro Nicolò ...