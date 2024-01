Lo United “sabota” il Camerun e trattiene Onana prima della sua partenza The Athletic

(Di sabato 20 gennaio 2024) Andre, portiere del Manchester, è tra i convocati delper la Coppa d’Africa. Ha saltato lapartitafase a gironicompetizione a causa del ritardo causato dallain Inghilterra. Thescrive: “Mercoledì pomeriggio, Andreattendeva che il jet dal nord d’Inghilterra fino alla Costa d’Avorio, atterrasse ad Abidjan. Il portiereense aveva viaggiato per tutta la notte, decollando alle 10.30 di domenica, dopo il pareggiosua squadra contro il Tottenham. Ma loaveva coperto il costo del volo con una compagnia chiamata VistaJet, che addebita tra $12.000 e $20.000 all’ora trascorsa in aria per un charter privato. Un ...

(Photo by Darren Staples / AFP) Andre Onana, portiere del Manchester, è tra i convocati del Camerun per la Coppa d'Africa . Ha saltato la prima partita della fase a gironi della competizione a ...(Photo by Darren Staples / AFP) Andre Onana, portiere del Manchester, è tra i convocati del Camerun per la Coppa d'Africa . Ha saltato la prima partita della fase a gironi della competizione a ...