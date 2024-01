Lo scudo per i medici

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il governo introduce la tutela penale fino a dicembre. In Italia 300mila cause ferme in tribunale e 35.700 azioni legali l’anno. Il costo? 13 miliardi. Ma il 97% è archiviato 40% 72

Potrebbe presto arrivare uno Scudo penale per medici e infermieri . La misura, valida fino al 31 dicembre 2024 , impedirebbe di far causa al personale ... (quifinanza)

Il nuovo sistema di deterrenza è stato comunicato dal Ministro della Difesa estone Pevkur che ha annunciato "una triplice intesta tra Tallin, Riga e Vilniusscoraggiare qualsiasi nemico. Siamo ......prendere il comando della vecchia missione anti pirateria Atalanta oggi utilizzatale nuove minacce. La prossima settimana la Ue dovrebbe varare l'operazione Aspis, che in greco significa, ...Il governo introduce la tutela penale fino a dicembre. In Italia 300mila cause ferme in tribunale e 35.700 azioni legali l’anno. Il costo 13 miliardi. Ma il 97% è archiviato 40% 72 ...Annuncio di Estonia, Lituania e Lettonia: "Costruiremo sistemi di difesa da Mosca". I sospetti di guerra ibrida ...