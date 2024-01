LIVE Tunisia-Mali 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 Scendono in campo i giocatori. 20.45 Laconta una vittoria dellanel. 20.40che deve ribaltare la sconfitta subita all’esordio contro la Namibia. 20.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi; Achouri, Skhiri, Laidouni, Slimane; Rafia, Msakni.(4-3-3): Diarra; H. Traore, Kiki, Niakate, Sacko; Haidara, Samassekou, Coulibaly; M. Doumbia, Sinayoko, Koita 20.30 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale ...