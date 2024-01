LIVE Tunisia-Mali 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Rafia parte titolare!

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Scendono in campo i giocatori. 20.45 Laconta una vittoria dellanel. 20.40che deve ribaltare la sconfitta subita all’esordio contro la Namibia. 20.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi; Achouri, Skhiri, Laidouni, Slimane;, Msakni.(4-3-3): Diarra; H. Traore, Kiki, Niakate, Sacko; Haidara, Samassekou, Coulibaly; M. Doumbia, Sinayoko, Koita 20.30 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Talbi in scivolata compie un vero e proprio miracolo per evitare la rete di Shaluile. 50? Tunisia che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Goooooooooooooooooooool, Hotto , Mazeu crossa per Hotto che di testa porta in delirio la sua nazionale, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 19.58 Miracolo della Namibia che vince ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Ecco le formazioni ufficiali: TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi; Achouri, ... (oasport)

... Sud Sudan,, Mali, Algeria, Ciad, Mozambico, Iran, Pakistan, Russia, Uzbekistan, Azerbaigian, Bielorussia, Venezuela, Corea del Nord. "Noi de il Bocercheremo di seguire al meglio ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 18.00 Roma - Verona 20.45 Udinese - ...00 Mauritania - Angola 18:00- Mali 21:00 ALBANIA SUPER LEAGUE Erzeni - Vllaznia 13:30 ...Le formazioni ufficiali di Tunisia-Mali, match valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Brutta partenza per la Tunisia, che nella prima partita è stata inaspettatamente sconfitta dalla ...Completano il programma di giornata Mauritania-Angola e Tunisia-Mali. Dopo che Senegal e Capo Verde hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, lo spettacolo della Coppa d'Africa continua.