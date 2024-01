LIVE Snowboard | PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA | si comincia | azzurri a caccia del podio!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:58 Condizioni molto complesse, in Bulgaria nevica cospicuamente, i materiali potrebbero fare la differenza. 11:55 Il primo scontro diretto vedrà al cancelletto di partenza Tsubaki Miki e Ladina Jenny. 11:52 Glihanno già ottenuto 12 podi in stagione, oggi le occasioni per incrementare il bottino sono numerose, il movimento italiano non ha mai avuto questa profondità. 11:49 Si partirà tra 10 minuti con gli ottavi di finale femminili, per l’Italia saranno presenti in gara Lucia Dalmasso e Jasmin Corattti. 11:46 Al femminile Ramona Theresia Hofmeister ha un grande margine (429) sull’azzurra Lucia Dalmasso (334). 11:43 Al maschile Maurizio Barmolini proverà ad avvicinarsi in classifica a Benjamin Karl, l’austriaco al momento è al comando della generale con 323 punti, mentre l’azzurro ...