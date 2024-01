LIVE Snowboard | PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA | Lucia Dalmasso ai quarti di finale!

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:16 La leader di Coppa del Mondo vince senza problemi e avanza aidi finale. 12:15 L’ultimo ottavo di finale sarà tra Ramona Theresia Hofmeister e Miriam Weis. 12:14 Michelle Dekker si inchioda a metà gara e lascia la strada spianta a Claudia Riegler. 12:13 Si continua con Michelle Dekker e Claudia Riegler. 12:12 Purtroppo finisce qui la gara di Jasmin Coratti, l’azzurra per soli 6 centesimi non riesce a passare il turno. 12:11 Jasmin Coratti è pronta al cancelletto di partenza insieme a Zuzana Maderova! 12:10AIDIMelanie Hochreiter cade alla terza porta e rende facile la vita dell’italiana. 12:09 E’ il momento della prima azzurra!se la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 NON C’E’ PARTITA! Quarta vittoria in cinque gare per la tedesca Hofmeister che domina in lungo e in ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... alle 00:30 , potremo godere della sintesi della "Coppa del Mondo Halfpipe di" a Laax, ...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... alle 00:30 , potremo godere della sintesi della "Coppa del Mondo Halfpipe di" a Laax, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di snowboard PSL di Pamporovo (Bulgaria), valevole per la Coppa del Mondo 2 ...LIVE - Lecce-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA). Aggiornamenti in tempo reale: le parole in diretta ...