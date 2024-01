LIVE Snowboard | PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA | è doppietta azzurra | Coratti e Bagozza in finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Terza posizione per Tsubaki Miki, la nipponica si è imposta con 15 centesimi di vantaggio su Zuzana Maderova. 12:59 Si comincia con le finali femminili: Zuzana Maderova sfiderà Tsubaki Miki per la terza posizione. 12:58 Prestazione spaziale degli azzurri, che confermano le impressioni destate in qualifica, arriveranno punti importanti in classifica generale. 12:56 E’AAAAAAAAAAAAAAAAA! DANIELEVINCE ED E’ IN FINALE, ITALIA SICURA DEL PRIMI DUE GRADINI DEL PODIO! 12:55 Danieleproverà a raggiungere il compagno di squadra, sul suo cammino c’è Lee Sangho. 12:54 EDWINVOLA IN FINALEEEEEEE! Radoslav Yankov esce a metà tracciato e concede l’atto conclusivo all’azzurro! 12:53 Adesso tutti con gli azzurri! Si ...