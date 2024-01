LIVE Sci di fondo | 20 km mass start Oberhof 2024 in DIRETTA | svedesi favorite tra le donne! Pellegrino quinto | Barp decimo

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49. Al km 7.4 Bergane prende qualche metro di vantaggio, poi Karlsson, Andersson, Carl, Svahn, Niskanen. Restano in 14 davanti, Comarella e Ganz hanno 15? di distacco 13.49. Azione di Bergane, dietro perde contatto qualche atleta, tra cui le azzurre, gruppo allungato 13.47: Al km 6.6 Bergane davanti, poi Brennan, H. Weng, Carl, Svahn, Karlsson, Andersson. Gruppo di 28, si è staccata Fink 13.46: Al km 6.1 è Karlsson a fare l’andatura, alle sue spalle H. Weng, Brennan, CCarl, Hennig 13.45: Al km 5.6 si spezza il gruppo di testa. Davanti ci sono Andersson, Hennig, Karlsson e Carl. Sono in 29 davanti, ci sono Ganz e Comarella 13.41: Comarella e Ganz sono nl gruppo in 23ma e 24ma posizione 13.40: Solo Svezia davanti al km 3.9 con Andersson, Karlsson, Ribom e Svahn, poi Hennig e Carl 13.39. Al km 3.3 Brennan fa ...

