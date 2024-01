LIVE Sci di fondo | 20 km mass start Oberhof 2024 in DIRETTA | Pellegrino quinto | Barp decimo nel solito festival norvegese! Donne alle 13 30

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19: Per il momento è tutto, appuntamento13.30 per la gara femminile. A più tardi e buona giornata! 11.18: Ancora una tripletta norvegese sul podio, dunque, con Valnes che concede il bis dopo la sprint di ieri, poi Nyenget e Golberg. Finalmente una graa distance con gli italiani protagonisti: ottimoposto di Federicodopo la delusione della sprint di ieri e molto bene anche il giovane Elia11.17: Salvadori è 42mo a 2’09”, Graz 48mo a 2’40” 11.16: Chiude al 28mo posto Noeckler a 1’12”, 30mo Daprà a 1’15” 11.15: Volata di testa per Erik Valnes che sopravanza Nyenget e Golberg che vanno sul podio, poi Stenshagen,, Hyvarinen, Poromaa, Cyr, Hakola e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23: Per l’Italia al via anche Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Dietmar Nöckler, Giandomenico ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO fuori FEDERICA Brignone BRUTTA CADUTA PER PETRA Vlhova E POSSIBILE GRAVE infortunio I PETTORALI DI ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO fuori FEDERICA Brignone BRUTTA CADUTA PER PETRA Vlhova E POSSIBILE GRAVE Infortunio I PETTORALI DI ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO FUORI FEDERICA BRIGNONE BRUTTA CADUTA PER PETRA VLHOVA E POSSIBILE GRAVE INFORTUNIO I PETTORALI DI ... (oasport)

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Jasna (Slovacchia) 20 gennaio 2024 SLALOM GIGANTE FEMMINILE Una prima manche anomala dello slalom gigante di Jasna . La cattiva notizia è l'uscita, subito, dopo poche porte, col ...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...15 su RAIDUE HD , ti immergerai nello spettacolo dell'Alpino con la Coppa del Mondo 2023/24 a ...VLHOVA KO DAVANTI AL SUO PUBBLICO!! Non ci voleva per la padrona di casa del gigante odierno. Anche Vlhova si fa sorprendere, si inclina troppo ed è vittima di una caduta analoga a quella di Brignone.Prima manche sulla 'Lukova 2', con Federica a difendere 15 pt su Gut-Behrami, al via subito dopo di lei. Vlhova sogna un'altra vittoria in casa (pettorale 4 per la slovacca), ...