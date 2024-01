LIVE Sci di fondo | 20 km mass start Oberhof 2024 in DIRETTA | Pellegrino e Barp nel gruppo di testa

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49: Al km 10.5 davanti ci sono Vermeulen, Valnes, Moch, Nyenget, Stenshagen, Burman, Musgrave, Niskanen 10.48: Sono in 25 neldicon, Noeckler e Daprà sono a 18? 10.47: Al km 9.5 Niskanen torna davanti, alle sue spalle Hyvarinen, Musgrave, Golberg, Valnes, Moch, Klaebo,10.46: Al km 8.9 Nyenget, Golberg, Hyvarinen, Moch, Hakola, Musgrave, Vanes,, Burman, Niskanen 10.45: Sono circa una trentina gli atleti rimasti neldi10.43: Al km 7.4 Daprà si stacca daldi, dove restano solo10.42: Al km 7.2 è Musgrave a fare l’andatura ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23: Per l’Italia al via anche Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Dietmar Nöckler, Giandomenico ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO fuori FEDERICA Brignone BRUTTA CADUTA PER PETRA Vlhova E POSSIBILE GRAVE infortunio I PETTORALI DI ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUBITO fuori FEDERICA Brignone BRUTTA CADUTA PER PETRA Vlhova E POSSIBILE GRAVE Infortunio I PETTORALI DI ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...15 su RAIDUE HD , ti immergerai nello spettacolo dell'Alpino con la Coppa del Mondo 2023/24 a ...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...15 su RAIDUE HD , ti immergerai nello spettacolo dell'Alpino con la Coppa del Mondo 2023/24 a ...Prima manche del gigante femminile di Jasna che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 9.30 con il servizio di live timing FIS. Ci saranno altre sei azzurre al cancelletto coi numeri più ...La Coppa del Mondo di sci femminile torna a Jasna, in Slovacchia per uno slalom gigante che vedrà col pettorale numero 1 aprire la gara della prima manche alla nostra Federica Brignone ...