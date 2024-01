LIVE Sci alpino | Gigante Jasna 2024 in DIRETTA | inizia la gara | subito in pista Federica Brignone

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 9.31 La neve è ghiacciata, fa freddo in Slovacchia. 9.31 E’ interessante chee Gut-Behrami, ovvero prima e seconda della classifica di, saranno le prime due a partire. Un vero e proprio scontro diretto. 9.30 C’è un ritardo, nonla. 9.28è pronta al cancelletto di partenza. 9.26 Per l’Italia due podi nella storia aterza innel 2016, Paoletta Magoni terza in slalom nel 1984, quandoera ancora in Cecoslovacchia. 9.25 A ...