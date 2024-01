LIVE Sci alpino | Gigante Jasna 2024 in DIRETTA | grave infortunio per Vlhova? Fuori Brignone | Hector fa il vuoto

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASUBITOFEDERICAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 10.01 Shiffrin limita i danni, 0.46 di ritardo al primo intermedio. 10.00 Da non credere amici. Marta Bassino prende 8.21 all’arrivo. Ha dato la sensazione di non stare in piedi, ad un certo punto si è quasi rialzata. Mai visto nulla di simile. Vediamo ora l’americana Mikaela Shiffrin. 9.59 Bassino sbaglia nello stesso punto di. 2.26 di ritardo al primo intermedio! I suoi sci non tengono su questo ghiaccio! 9.58 Grenier all’arrivo incassa 4 secondi e mezzo! 4.59 per la precisione. Incredibile. Speriamo ora che Marta Bassino riesca a limitare i danni. Il manto ghiacciato sta facendo una selezione pazzesca. 9.57 ...