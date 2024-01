LIVE Sci alpino | Gigante Jasna 2024 in DIRETTA | Brignone fuori dopo tre curve

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 9.36 Federicadue. Si è sbilanciatauna spigolata in una curva verso destra ed è scivolata. Bruttissimo colpo per la classifica di specialità. 9.36 Iniziato ilfemminile di. In pista Federica. 9.34 La gara inizierà tra 2 minuti. 9.34 Il ritardo è stato provocato, neanche a dirlo, dalla caduta di un apripista. 9.33 Oggi per l’Italia debutta in Coppa del Mondo la classe 2004 Ambra Pomaré: vanta 4 piazzamenti in top10 in Coppa Europa, tre ottenuti ined uno in slalom. 9.31 La neve è ...