LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | Paris 3° | Sarrazin dà una bastonata sonora a Odermatt

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADEL GIGANTE FEMMINILE DI JASNA ALLE 9.30 E ALLE 13.00 11.58 Tra Karussell e Steilhang,ha sciato in maniera divina. Ma come ha fatto?!? 11.57perde mezzo secondo alla Hausbergkante, recupera 17 centesimi sullo Zielschuss e all’arrivo è 3° a 1.44. Per il podio servirà attendere… 11.55 0.12 di ritardo peral primo intermedio, poi sbaglia al Karussell e si ritrova già a 1.03 dopo due rilevamenti. 11.54 Florian Schieder è 3° a 2.13, ma ben difficilmente basterà per il podio. Vediamo ora Dominik. 11.53 Niente da fare oggi per Schider, già 1.72 di ritardo al secondo rilevamento. 11.52 Al primo intermedio paga subito 0.24 ...