LIVE Roma-Verona 2-0 | si riparte|Primapagina

Dopo 1700 giorni, Daniele De Rossi torna a casa. Dopo l'esonero di José Mourinho , il neo tecnico dellaè pronto a fare il suo esordio sulla panchina giallorossa per la sfida contro il Verona . Con il quarto posto occupato dalla Fiorentina, distante cinque punti in classifica, all' Olimpico farà il ...Dopo 1700 giorni, Daniele De Rossi torna a casa. Dopo l'esonero di José Mourinho , il neo tecnico dellaè pronto a fare il suo esordio sulla panchina giallorossa per la sfida contro il Verona . Con il quarto posto occupato dalla Fiorentina, distante cinque punti in classifica, all' Olimpico farà il ...ROMA - "Con Daniele ho avuto anche la fortuna di giocare in Nazionale e di averlo all'Europeo: è indimenticabile quella serata. Già lui faceva l'allenatore in campo, è una grande persona che trasmette ...Roma - Verona è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - ...