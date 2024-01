LIVE Roma-Verona 0-0 | palla geniale di Bove | ma Lukaku si divora il vantaggio

All'Olimpico, il match valido per la 21esima giornata di Serie A trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Verona si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A ...Claudio Baglioni si ritira e annuncia l'addio al palco. Dopo 60 di musica e di, l'artista annuncia la sua carriera si fermerà. E non sarà un'interruzione di qualche anno ...dove vive a. Canta ...Roma-Verona sarà una partita speciale per Michael Folorunsho. Nel pre partita dell'Olimpico, il centrocampista degli scaligeri, tifoso della Lazio e cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha ...ROMA - "Esonero Mourinho Ovviamente sono stati giorni difficili. Non è mai piacevole prendere queste decisioni e fare questi cambiamenti. È calcio ma non è mai piacevole. Non conosco una persona che ...