Live Roma-Verona 0-0 | inizia la partita

(Di sabato 20 gennaio 2024)– Parola d’ordine reagire, questo l’imperativo in casa, che dopo l’esonero di José Mourinho e il contestuale arrivo in panchina di Daniele De Rossi è chiamata a superare ilall’Olimpico per ridare ossigeno ad una classifica attualmente deficitaria. Numerosi gli assenti, tra squalificati e non disponibili, che rendono più complicate le cose per i giallorossi.(4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala; El Shaarawy, Lukaku.A disp.: Svilar, Boer, Belotti, Celik, Kristensen, Zalewski, Pagano, Pisilli, Costa, Golic, Oras.All.: Daniele De Rossi. Hellas(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara, Suslov, Mboula; Djuric.A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Henry, ...

All'Olimpico, il match valido per la 21esima giornata di Serie A trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Verona si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A ...Claudio Baglioni si ritira e annuncia l'addio al palco. Dopo 60 di musica e di, l'artista annuncia la sua carriera si fermerà. E non sarà un'interruzione di qualche anno ...dove vive a. Canta ...ROMA - " Esonero Mourinho Ovviamente sono stati giorni difficili. Non è mai piacevole prendere queste decisioni e fare questi cambiamenti. È calcio ma non è mai piacevole. Non conosco una persona che ...90'+3' - Proteste del Rimini dopo l'intervento di Damiani che tocca il pallone con il petto e non con il braccio come stanno chiedendo i giocatori ospiti. 77' - GIALLO PER MARCHESI. Palla recuperata ...