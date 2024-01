LIVE Paolini-Blinkova | Australian Open 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.57 Anna Kalinskaya completa la rimonta ai danni di Sloane Stephens e vola agi ottavi di finale degli, dove affronterà la vincente di. 03.01 Va al terzo e decisivo set il match tra Sloane Stephens ed Anna Kalinskaya. La russa, dopo aver perso il primo parziale al tie-break, domina il secondo, vincendolo per 6-1. Ricordiamo che al termine di quest’incontro sarà la volta di Jasmineed Anna. 02.22 È appena terminato il primo set della sfida tra Stephens e Kalinskaya. L’americana ha conquistato il primo set al tie-break per 10 punti ad 8. Al termine di questa partita sarà il momento del match trae ...

In studio, con esibizioni, anche la band di Nicola 'Ballo' Balestri, il bassista storico di ... Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio, Francesca ...... Via Magenta, 3 - Gallarate CONFERENZA CRISTINA BORACCHI Oltre lo sguardo La metafisica di Aristotele 21.00 evento online su www.filosofarti.it/INCONTRO ELENA, MARIA CHIARA, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ed Anna Blinkova, match valevole per il terzo t ...Jasmine Paolini affronterà Anna Blinkova al terzo turno degli Australian Open 2024. La tennista italiana scenderà in campo sul cemento di Melbourne per incrociare la russa, reduce dall'impresa firmata ...