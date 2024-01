LIVE Paolini-Blinkova 6-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | tie-break nel primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 5-1 Grandissimo dritto in cross di, che pizzica la riga del corridoio e poi chiude con il lungolinea. Si cambia campo con l’italiana avanti di due mini-. Seconda 4-1 Favoloso strettino di dritto per, che non si lascia ingannare da una leggera deviazione del nastro. Seconda 4-0 Punto da manuale: servizio in kick e dritto inside-in vincente. 3-0 Vola via il dritto in corsa della russa. Bravissima l’azzurra a far correre, ottenendo il secondo min-. 2-0 Termina abbondantemente in corridoio il dritto lungolinea di. Miniper. 1-0 Servizio e dritto per l’azzurra. 6-6 Gioco: l’azzurra si sposta ...