LIVE Paolini-Blinkova 4-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | contro break immediato della russa

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Gioco: prima in kick vincente per la toscana. 40-30 Favolosa accelerazione di dritto di, che lascia ferma l’avversaria con il lungolinea. 40-15 Termina di poco in corridoio l’accelerazione di dritto. 30-15 La risposta di dritto diatterra negli ultimi centimetri del campo e ruba il tempo a. 30-0 Servizio e dritto per l’azzurra. 15-0 Prima vincente al centro per. Laaveva provato ad essere aggressiva, ma non è riuscita a contenere la risposta di rovescio. 3-3 Gioco: grande forcing da fondo campo da parte, che guadagna metri colpo dopo colpo, ...