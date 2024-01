LIVE Paolini-Blinkova 0-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | in corso il warm up

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.13 Jasmineha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 04.12 Sono in campo le due giocatrici, che in questo momento stanno svolgendo il riscaldamento pre-match. 04.12 Al secondo turnoè stata autrice di una delle più grandi sorprese di questa prima settimana degli. La russa ha sconfitto la finalista della scorsa stagione Elena Rybakina, vincendo il tie-break più lungo della storia di uno Slam, chiuso 22 a 20. 04.09 Cristina Bucsa è il filo conduttore tra queste due giocatrici. La spagnola infatti, dopo aver affrontatonel primo turno ad Adelaide, è stata l’avversaria dinell’esordio agli...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ed Anna Blinkova, match valevole per il terzo t ...Jasmine Paolini affronterà Anna Blinkova al terzo turno degli Australian Open 2024. La tennista italiana scenderà in campo sul cemento di Melbourne per incrociare la russa, reduce dall'impresa firmata ...