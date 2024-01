LIVE Modena-Perugia 0-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | allungo umbro nel secondo set | 8-13

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-22 Largo il diagonale di Semenyuk. 15-22 Errore al servizio. 14-22 Primo tempo di Russo. 14-21 Attacco di Ben Tara,viaggia spedita verso la conquista delset. 13-18 Errore al servizio. 12-16 Attacco di Juantorena. 10-15 Errore di Ben Tara. 9-15 Ben Tara mette giù il pallone del +6. 9-14 Sbaglia anche. 9-13 Errore al servizio. 8-13 Attacco di Ben Tara, scappa vianelset, +5. 8-12 Larga la diagonale di Juantorena. 8-11 MURO di Giannelli e Russo, +3. 8-10 Semenyuk trova il mani out del muro. 8-9 Attacco s tutto braccio si Sapozhkov. 6-8 Errore in ricezione. Time out ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Dieci minuti all’alzata del primo pallone del match , in corso la presentazione delle squadre. 17.40 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Dopo un avvio equilibrato Perugia mette la freccia e controlla il primo set portandosi in vantaggio, ... (oasport)

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Perugia della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Alle 17:50 , in diretta dal PalaPanini di, c'è il match di pallavolo maschile tra la Valsa ...La diretta testuale di Palermo -Modena, gara valida per la 21ª giornata di Serie B Le formazioni delle due squadre: PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 H ...Allo stadio “Barbera” protagoniste Palermo e Modena, gara valevole la 21^ giornata del campionato di Serie B. LA CLASSIFICA. Di seguito il risultato e il tabellino.Palermo-Modena 4-2: 8' Segre, 34' Br ...