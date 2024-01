LIVE – Lecce-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 20 gennaio 2024) Alle 14:00 di sabato 20 gennaio Massimilianoterrà ladi presentazione del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico bianconero parlerà dopo l’allenamento di rifinitura e farà il punto sul momento della sua squadra, in vista di uno snodo cruciale del cammino Scudetto. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 14.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti allascritta delladi Massimilianoalla vigilia di. SportFace.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo , la Juve torna in campo contro il. Alla vigilia della sfida del Via del Mare , Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: segui tutte le sue parole in tempo reale con la nostra ...... il Milan, al netto del risultato della Juventus di domenica a, ha l'occasione vincendo ... In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le probabili ...Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida del Via del Mare: segui le sue parole in diretta e tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...Obiettivo sorpasso in testa alla classifica per la Juve, impegnata domenica alle 20.45 sul campo del Lecce. Massimiliano Allegri presenterà la sfida in conferenza stampa dalle 14: seguila in diretta ...