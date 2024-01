LIVE – Gigante femminile Jasna 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ile latestuale deldi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sale l’attesa per vedere all’opera Federica Brignone, presente sulla neve slovacca per cercare di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Insieme a lei ci sono altre sette azzurre: Marta Bassino, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ambra Pomarè e Asja Zenere. Sono tante le sciatrici che possono ambire al successo finale. Le più accreditate, tra le altre, sono la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, reduce dal trionfo nello slalom in notturna di Flachau, la padrona di casa Petra Vlhova e l’elvetica Lara Gut-Behrami. Appaiono minacciose pure la canadese Valerie Grenier, la neozelandese Alice ...

Il gigante scatterà il 20 gennaio con prima manche alle 9,30 e seconda alle 13, in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming su sito e app Fis. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Jasna (Slovacchia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Oggi, sabato 20 gennaio, giornata ricchissima per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le ragazze iniziano il loro weekend dedicato alle discipline tecniche in quel di Jasna (Slovacchia) con un gigante.