LIVE Biathlon | Staffetta mista Anterselva 2024 in DIRETTA | magistrale Vittozzi | Italia al comando dopo due frazioni Ma la Norvegia è vicina

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Quarta la Svezia a 30? con Nelin che entra in azione, quinta la Repubblica Ceca a 32?. La Germania cambia in sesta posizione a 52? dalla testa. 15.21 SECONDO CAMBIO:davanti con una frazione a dir poco strepitosa di, inseguono a 8? Svizzera e. Per gli azzurri in pista Didier Biona, per laTarjei Boe e per la Svizzera Burkhalter. 15.19 Spinge ancoraall’ingresso dello stadio, accolta da un boato del pubblico. 15.19 Agli 11.7 kmin testa con 10? su Svizzera e, quarta la Svezia a 33?. 15.18 Tarjei e Johannes c’erano ai Mondiali nel 2020 ed ebbero la meglio di Hofer e Windisch. Oggi l’schiera i 2 2000 Bionaz e ...