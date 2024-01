LIVE Biathlon | Staffetta mista Anterselva 2024 in DIRETTA | l’Italia sfida a testa alta Francia e Norvegia!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche/i di OA Sport e benvenute/i alladella4×6 km, in programma ad(Italia), valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo 2023-parte in una gara storicamente favorevole per provare a salire per la prima volta sul podio nella tappa di casa, provando a duellare fino alla fine cone Norvegia.e Norvegia un gradino sopra tutte, poi Italia, Germania e Svezia, più un altro paio di possibili outsider, a giocarsi il podio e ad essere pronte ad approfittare di un errore delle due super potenze. Questa in breve l’analisi dellache oggi ...