LIVE Biathlon | Staffetta mista Anterselva 2024 in DIRETTA | inizia la gara! L’Italia sogna in grande

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Si entra al primo poligono, condizioni ideali in quel di. 14.50 Gruppo allungatissimo al km 1.7, con l’azione di Jeanmonnot che non fa il gioco di Wierer. Francia davanti, Italia in ottava posizione a 8? dalla testa nel gruppo inseguitore. 14.49 Azione poderosa in salita di Lou Jeanmonnot, la transalpina lascia sul posto tutte e si lancia in fuga da sola. 14.48 Si porta davanti la svizzera Baserga a provare ad alzare il ritmo, perde qualche posizioneai danni di Svezia e Svizzera. 14.47 Dopo settecento metri è pimpante e attenta Wierer, ritmo fatto dalla transalpina Jeanmonnot e dalla norvegese Arnakleiv. 14.47 Sono 23 le formazioni al via per il format misto che vedremo anche, proprio su queste nevi, nelle olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 14.46 Primo ...