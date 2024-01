LIVE Atletica | Meeting Dortmund 2024 in DIRETTA | tra poco la finale dei 60 con Samuele Ceccarelli | Alice Mangione domina i 400!

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.06: Partenza falsa di Larsson 18.02: In corso la presentazione della gara più attesa, i 60 piani uomini conche non ha brillato in semi. Vedremo ora. Questi i protagonisti: 1 Kijanovi? Aleksa SRB 2ITA 3 Hartmann Joshua GER 4 Edoburun Ojie GBR 5 Askovic Aleksandar GER 6 Larsson Henrik SWE 7 Vleminckx Kobe BEL 8 Özkan Ertan TUR 18.01: Nullo anche per Assani e dunque vince la tedesca Muller con 6.81 il salto in lungo precedendo la tedesca Assani che ha saltato 6.72, terza la serba Gardasevic con 6.69 18.00: Gardasevic si migliora a 6.69 ma resta al terzo posto nel lungo 17.59. Ancora un nullo lungo di Mihambo che chiude al quarto posto, Mancano Grdasevic e Assani 17.58: La zampata ...

Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics per il debutto stagionale del campione europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro) a Dortmund, in Germania. Batteria alle 16.45, ...Tutti per Alessio: è il giorno del Memorial Giovannini in ricordo del giornalista marchigiano scomparso cinque anni fa. Diretta su www.atletica.tv dalle 18.10.