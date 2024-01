LIVE Atletica | Meeting Dortmund 2024 in DIRETTA | Samuele Ceccarelli quinto al debutto con 6?65 | Alice Mangione domina i 400!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26: per questa sera è tutto, appuntamento ai prossimi eventi dileggera, grazie per averci seguito e buona serata! 18.25: E’ iniziata, dunque, un po’ in sordina la stagione diche ha chiusonei 60 aldicon il tempo di 6?65. La vittoria per l’Italia l’ha ottenuta una buonache si è imposta nei 400, sesto posto per Bussotti nei 1500 18.23: Vero e proprio dominio del tedesco Probst nei 1500. Parte a due giri dalla fine e arriva in solitaria con 3’40?18 precedendo il keniano Komen con 3’44?06 e il tedesco Wagner con 3’44?76. Sesto posto per l’azzurro Bussotti con 3’47?56 18.13: Tra poco l’ultima gara del ...