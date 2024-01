LIVE Atletica | Meeting Dortmund 2024 in DIRETTA | Alice Mangione domina i 400! Attesa per il debutto di Samuele Ceccarelli

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46: C’èal via della prima semifinale dei 60 piani. Primi due di ogni semifinale e migliori quattro tempi in finale: 1 Oosterwolde Keitharo NED 2 Merckx Ward BEL 3 Larsson Henrik SWE 4ITA 5 Askovic Aleksandar GER 6 Schulte Marvin GER 7 Kijanovi? Aleksa SRB 8 Hartenberg Lennart GER 16.45: Kravchenko, Blech e Holzdeppe superano 5.35 al primo tentativo nell’asta 16.44. 6.58 per la tedesca Muller nel lungo 16.41:vince iSeconda serie più lenta vinta dalla svizzera Niederberger in 54?06 16.35: Tra poco la seconda serie dei 400 piani con al via: 2 Thureson Milja FIN 3 Lechleitner Elisa GER 4 Becker Sophie IRL 5 Niederberger Julia SUI 6 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Non si interrompe la carestia di successi al femminile in casa Italia al Campaccio . Un vero peccato ... (oasport)

Donnarumma ha fatto sempre il suo, ci sta mettendo un po' per trovare la miglior condizione, in linea di massima dobbiamo essere contenti ma dobbiamo avere anche pretese, perché un giocatore ...Prima puntata Riccardo Bramanti , un tempo allenatore della nazionale di, adesso trova ...5 e quante puntate sono I Fantastici 5 va in onda da oggi mercoledì 17 gennaio su Canale 5 in...Tutti per Alessio: è il giorno del Memorial Giovannini in ricordo del giornalista marchigiano scomparso cinque anni fa. Diretta su www.atletica.tv dalle 18.10.Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics per il debutto stagionale del campione europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro) a Dortmund, in Germania. Batteria alle 16.45, ...