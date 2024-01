Litiga con la moglie e si dà fuoco | gravissimo un 50enne

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - Non sarebbe frutto di un incidente l'episodio accaduto intorno alla mezzanotte in un alloggio del quartiere popolare di Sant'Agabio a Novara, dove un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato in condizioni molto critiche con l'elicottero al CTO di Torino. Mentre in un primo tempo si era parlato dello scoppio di una bombola del gas, successivamente è emerso che si sarebbe trattato di un gesto volontario. L'uomo si sarebbe datodopo una violenta lite con la. Anche la donna e i due figli della coppia hanno riportato ustioni. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. I soccorsi sono stati portati dai vigili dele dal 118.

L'uomo si sarebbe dato fuoco dopo una violenta lite con la moglie. Anche la donna e i due figli della coppia hanno riportato ustioni. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. I soccorsi sono stati portati dai vigili del fuoco e dal 118.