Lite fuori da una palestra a Vittoria | grave un giovane

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - Forse una discussione degenerata, due i giovani coinvolti: uno dei due è stato colpito in modo serio ma ancora non si comprende se sia stato utilizzato un corpo contundente. È accaduto nel tardo pomeriggio nei pressi di unadi, nel Ragusano. La vittima, è stata trasferita all'ospedale Guzzardi diin codice rosso, sul posto stanno operando i carabinieri. L'altra persona è stata identificata e condotta in caserma. Al momento non sono noti altri dettagli.

Altro episodio da dimenticare per Paul Gascoigne . Come riferito dai media inglesi, l'ex attaccante della Lazio è stato protagonista di una lite ... (247.libero)

Ancora guai per la leggenda del calcio inglese Paul Gascoigne , coinvolto in una Lite con due persone fuori da un hotel sul lungomare di ... (sportface)

Grave episodio accaduto fuori da una scuola in provincia di Milano. Come segnala la stampa locale, un alunno 17enne ha colpito con un coltello un ... (orizzontescuola)

Una Lite furiosa in strada , sotto gli occhi dei passanti. Poi l’aggressione vera e propria, addirittura con l’uso di un tubo di ferro come arma. ... (thesocialpost)

