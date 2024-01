L’Irpinia si risveglia sotto la neve | imbiancata Montevergine

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, come da bollettino meteorologico, si ètala. Sui crinali del Partenio, come previsto a una bufera di. Alla quota di 1515 m s.l.m, la temperatura è di -3.9°C ed il vento soffia ad una velocità media di circa 35 nodi. Al Santuario disono stati registrati circa 15 centimetri di coltre bianca. Quale fiocco anche in città. Lain queste prime ore della mattinata si è spinta sino a quote di media collina. Il limite dellanon è stato, come spesso accade, uniforme. In qualche caso, come quello dell’avellinese, lasi è spinta leggermente al didei 400 metri, in altri è caduta con leggeri depositi al suolo solo al di sopra dei 600 ...